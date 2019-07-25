Бывшая балерина Анастасия Волочкова на днях перешла на совершенно новый уровень в плане акробатических упражнений. Стандартное выполнение шпагата ей, видимо, наскучило, и она решила поразить поклонников очередной «новинкой». Несколько часов назад светская львица опубликовала кадры, на которых сидит в своей фирменной позе возле футбольных ворот. Как выяснилось, Волочкова ездила на встречу с юными спортсменами в Коломну. Там-то она и произвела так называемый фурор.

На встрече с детьми бывшая балерина раздала автографы, но даже и тут не упустила возможности усесться на шпагат, чтобы «восхитить» ребят. Подписчики Анастасии Волочковой, увы, оценить ее активную социальную жизнь не смогли, поскольку она предусмотрительно закрыла комментарии.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, как светская львица пришла в монастырь в весьма странном наряде — в рваных джинсах и на каблуках.