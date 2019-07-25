«Подумал, что это Бузова»: Жена Мартиросяна нарядилась женщиной-кошкой

Жена юмориста Гарика Мартиросяна Жанна умеет шутить ничуть не хуже, чем ее муж. Женщина периодически подкалывает избранника в комментариях, а на своей странице в Instagram выкладывает забавные фото и видео.

На этот раз супруга резидента Comedy Club предстала в образе женщины-кошки. Она примерила соответствующую маску, сделала яркий макияж и в таком виде сняла короткий ролик, которым поделилась на своей странице в соцсети.

По традиции, под постом Жанна оставила ироничную подпись.

«Слишком много молока добавила в кофе на завтрак», — написала шутница.

Подписчики оценили чувство юмора Мартиросян, однако в остроумии уступать не стали. Под публикацией жены комика появилось множество шутливых комментариев. Впрочем, некоторые все-таки признали, что образ женщины-кошки получился очень сексуальным и не стали скупиться на комплименты.

«Это точно было молоко, а не молочный ликер?»

«Сперва подумал, что это Бузова»;

«Уважаемая женщина-кошка! Теперь надо добавить молока и Гарика Юрьевичу, купить ему костюм Бэтмена и бэтменмобиль — и вперед! За приключениями!»

«Красотка!»

«Прекрасная кошечка»,— отметили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена Мартиросяна «подколола» мужа за ролик, где он показывает мускулы.