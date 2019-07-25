«Подумал, что это Бузова»: Жена Мартиросяна нарядилась женщиной-кошкой

, 10:53 Видео 255

Супруга резидента Comedy Club опубликовала шутливый ролик на своей странице в Instagram.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @jannalevina_martirosyan

Жена юмориста Гарика Мартиросяна Жанна умеет шутить ничуть не хуже, чем ее муж. Женщина периодически подкалывает избранника в комментариях, а на своей странице в Instagram выкладывает забавные фото и видео.

На этот раз супруга резидента Comedy Club предстала в образе женщины-кошки. Она примерила соответствующую маску, сделала яркий макияж и в таком виде сняла короткий ролик, которым поделилась на своей странице в соцсети.

По традиции, под постом Жанна оставила ироничную подпись.

«Слишком много молока добавила в кофе на завтрак», — написала шутница.

Подписчики оценили чувство юмора Мартиросян, однако в остроумии уступать не стали. Под публикацией жены комика появилось множество шутливых комментариев. Впрочем, некоторые все-таки признали, что образ женщины-кошки получился очень сексуальным и не стали скупиться на комплименты.

«Это точно было молоко, а не молочный ликер?»

«Сперва подумал, что это Бузова»;

«Уважаемая женщина-кошка! Теперь надо добавить молока и Гарика Юрьевичу, купить ему костюм Бэтмена и бэтменмобиль — и вперед! За приключениями!»

«Красотка!»

«Прекрасная кошечка»,— отметили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена Мартиросяна «подколола» мужа за ролик, где он показывает мускулы.

Читайте также

+21° Днём +22°
Ночью +11°
63.12
-0.01 70.32
-0.32
Гороскоп на 25 июля: Близнецы, время для шалостей!

Последние новости

12:05
Таксиста, устроившего смертельное ДТП в Петербурге, доставили в суд — видео
11:51
Погибшего при спасении детей в Хабаровском крае 10-летнего Алексея Мартыненко посмертно наградят
11:40
Ляйсан Утяшева в коктейльном платье показала, как надо ловить рыбу — видео
11:27
«Будет жарко!»: Сестра Маликова рассказала, куда сбежит из холодной Москвы
11:11
Во Всероссийской олимпиаде «Я — профессионал» приняли участие более полумиллиона студентов
10:58
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом — видео

Сейчас читают

Почему Меган Маркл испытывает неприязнь к сестре Кейт Миддлтон
Полуголая Каменских поведала поклонникам об эффективном тайм-менеджменте — фото
Строительство газопровода «Северный поток — 2» приближается к историческому этапу

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги