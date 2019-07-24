Жена Мартиросяна «подколола» мужа за ролик, где он показывает мускулы

Жена российского шоумена и юмориста Гарика Мартиросяна может похвастаться отличным чувством юмора. Кажется, что в шутках Жанна преуспела не хуже супруга. Артист довольно часто подшучивает над другими резидентами Comedy Club и в то же время становится объектом насмешек избранницы.

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Гарик снял на видео свою тень, и во время съемок ролика демонстрировал мускулы. Под постом артист оставил ироничную подпись.

« Обожаю свою тень: ни морщин, ни очков, ни живота, ни лысины. В тени всегда 20 !» — написал юморист.

Instagram @martirosian_official

Жанна ответила на реплику комика довольно остроумно.

« Спасибо, конечно, Гарик. Но ты мне льстишь », — написала супруга юмориста, чем вызвала одобрение пользователей сети. В комментариях они отметили, что шоумену очень повезло с женой — не с каждой можно помериться остроумием.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена Мартиросяна поделилась провокационным фото с пляжа.