Жена Мартиросяна «подколола» мужа за ролик, где он показывает мускулы

Жена российского шоумена и юмориста Гарика Мартиросяна может похвастаться отличным чувством юмора. Кажется, что в шутках Жанна преуспела не хуже супруга. Артист довольно часто подшучивает над другими резидентами Comedy Club и в то же время становится объектом насмешек избранницы.
Гороскоп на 24 июля: Козероги, хватайте удачу за хвост!
Гарик снял на видео свою тень, и во время съемок ролика демонстрировал мускулы. Под постом артист оставил ироничную подпись.
«
Жанна ответила на реплику комика довольно остроумно.
«
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена Мартиросяна поделилась провокационным фото с пляжа.