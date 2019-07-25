«Будет жарко!»: Сестра Маликова рассказала, куда сбежит из холодной Москвы

Сестра известного поп-исполнителя Дмитрия Маликова Инна опубликовала на своей странице в Instagram пикантный снимок. На фото певица позирует в джинсах и коротком черном топе, на плечи звезды накинута кожаная куртка.
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В подписи к публикации исполнительница пожаловалась на погоду в Москве, где так и не дождалась наступления лета. Она рассказала подписчикам, что скоро будет выступать в Баку, где, наконец, сможет насладиться по-настоящему жаркой погодой.
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В комментариях подписчики отметили, что Маликовой жара не нужна — даже в прохладную погоду она может сразить окружающих своими откровенными нарядами. Некоторые признались, что от одних фотографий светской львицы уже становится жарко.
«Принцесса!»
«Огонь!»
«Красотка! В Баку будет жарко!» — написали фолловеры.
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