«Будет жарко!»: Сестра Маликова рассказала, куда сбежит из холодной Москвы

, 11:27 Фото 135

Певица выложила снимок, под которым пожаловалась на погоду в Москве.

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Фото, видео : Instagram @innamalikova

Сестра известного поп-исполнителя Дмитрия Маликова Инна опубликовала на своей странице в Instagram пикантный снимок. На фото певица позирует в джинсах и коротком черном топе, на плечи звезды накинута кожаная куртка.

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В подписи к публикации исполнительница пожаловалась на погоду в Москве, где так и не дождалась наступления лета. Она рассказала подписчикам, что скоро будет выступать в Баку, где, наконец, сможет насладиться по-настоящему жаркой погодой.

«Если лето не приходит в Москву, то мы летим в жару! Сегодня играем вечерний концерт в Москве и сразу мчим в прекрасный город Баку», — написала теледива.

Instagram @innamalikova

В комментариях подписчики отметили, что Маликовой жара не нужна — даже в прохладную погоду она может сразить окружающих своими откровенными нарядами. Некоторые признались, что от одних фотографий светской львицы уже становится жарко.

«Принцесса!»

«Огонь!»

«Красотка! В Баку будет жарко!» — написали фолловеры.

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