Актриса Олеся Судзиловская опубликовала в Instagram «пляжную» фотографию, сделанную в Калифорнии. На снимке артистка запечатлена во время принятия солнечных ванн. Разумеется, по такому случаю — на Судзиловской только купальник. При этом пост актриса посвятила не рассказу об отдыхе, а об уходе за собой и физических упражнениях.
Однако большинство поклонников 45-летней Олеси Судзиловской не смогли обсуждать ничего другого, кроме ее фигуры.
«Восторг!» — прокомментировал один из них.
«Вы в отличной форме! Красотка», — согласился другой.
«Богиня!» — высказался еще один пользователь.
По мнению юзеров, для своих лет артистка находится просто в великолепной форме.
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