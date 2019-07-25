Актриса Олеся Судзиловская опубликовала в Instagram «пляжную» фотографию, сделанную в Калифорнии. На снимке артистка запечатлена во время принятия солнечных ванн. Разумеется, по такому случаю — на Судзиловской только купальник. При этом пост актриса посвятила не рассказу об отдыхе, а об уходе за собой и физических упражнениях.

Instagram @olesya_sudzilovskaya