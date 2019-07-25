«Богиня!» Актриса Олеся Судзиловская показала как отдыхает в Калифорнии — фото

, 14:35 Фото 73

45-летняя артистка выглядит для своего возраста просто прекрасно, заявили пользователи Instagram.

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Фото, видео : Instagram @olesya_sudzilovskaya

Актриса Олеся Судзиловская опубликовала в Instagram «пляжную» фотографию, сделанную в Калифорнии. На снимке артистка запечатлена во время принятия солнечных ванн. Разумеется, по такому случаю — на Судзиловской только купальник. При этом пост актриса посвятила не рассказу об отдыхе, а об уходе за собой и физических упражнениях.

Instagram @olesya_sudzilovskaya

Однако большинство поклонников 45-летней Олеси Судзиловской не смогли обсуждать ничего другого, кроме ее фигуры.

«Восторг!» — прокомментировал один из них.

«Вы в отличной форме! Красотка», — согласился другой.

«Богиня!» — высказался еще один пользователь.

По мнению юзеров, для своих лет артистка находится просто в великолепной форме.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал о фотографии сына Судзиловской, которая растрогала пользователей Instagram.

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