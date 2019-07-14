«Мимиметр порвался!» Судзиловская показала милое фото подросшего сына

Актриса Олеся Судзиловская выложила в Instagram новый снимок. На нем артистка сфотографировала, как ее младший ребенок играет с собакой. Сын звезды — Майк — родился в 2016 году, однако звезда до сих пор не показывает его лицо.

Поклонники не стали переживать, что не могут полюбоваться на сына знаменитости в анфас. Их очень умилило то, как мальчик пытается подружиться с хаски.

«Ваш сын? Здоровья самое главное, счастья и всех благ»;

«Ой, боже мой! А малой-то уже большой стал!»

Instagram @olesya_sudzilovskaya