«Мимиметр порвался!» Судзиловская показала милое фото подросшего сына

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На фото маленький Майк играет с большой собакой.

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Фото, видео : Instagram @olesya_sudzilovskaya

Актриса Олеся Судзиловская выложила в Instagram новый снимок. На нем артистка сфотографировала, как ее младший ребенок играет с собакой. Сын звезды — Майк — родился в 2016 году, однако звезда до сих пор не показывает его лицо.

Поклонники не стали переживать, что не могут полюбоваться на сына знаменитости в анфас. Их очень умилило то, как мальчик пытается подружиться с хаски.

«Ваш сын? Здоровья самое главное, счастья и всех благ»;

«Ой, боже мой! А малой-то уже большой стал!»

Instagram @olesya_sudzilovskaya

«Какая милота!»

«Какой хорошенький сынок!»

«Мимиметр порвался!» — пишут фанаты.

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Мама двоих детей Олеся Судзиловская очень быстро пришла в форму после рождения второго ребенка. Актриса регулярно рассказывает о своих диетах и занятиях спортом, восхищая и мотивируя поклонников. Сейчас знаменитость вместе с семьей находится в Лос-Анджелесе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Олеся Судзиловская поделилась способом похудения

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