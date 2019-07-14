«Мимиметр порвался!» Судзиловская показала милое фото подросшего сына

Актриса Олеся Судзиловская выложила в Instagram новый снимок. На нем артистка сфотографировала, как ее младший ребенок играет с собакой. Сын звезды — Майк — родился в 2016 году, однако звезда до сих пор не показывает его лицо.
Поклонники не стали переживать, что не могут полюбоваться на сына знаменитости в анфас. Их очень умилило то, как мальчик пытается подружиться с хаски.
«Ваш сын? Здоровья самое главное, счастья и всех благ»;
«Ой, боже мой! А малой-то уже большой стал!»
«Какая милота!»
«Какой хорошенький сынок!»
«Мимиметр порвался!» — пишут фанаты.
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Мама двоих детей Олеся Судзиловская очень быстро пришла в форму после рождения второго ребенка. Актриса регулярно рассказывает о своих диетах и занятиях спортом, восхищая и мотивируя поклонников. Сейчас знаменитость вместе с семьей находится в Лос-Анджелесе.
Ранее 5-tv.ru писал, что Олеся Судзиловская поделилась способом похудения