«Я буду с тобою вечно»: Топ-модель Эшли Грэм отдохнула на яхте — видео

, 13:19 Видео 87

Рlus-size дива вместе с мужем отдыхает в Италии.

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Фото, видео : Instagram @ashleygraham

Рlus-size модель Эшли Грэм весело провела время в компании мускулистых мужчин на яхте в Италии. Однако никаких грязных шуток подписчикам звезды оставить было не суждено. Ведь одним из красавчиков на судне был законный супруг знаменитости — Джастин Эрвин.

Парочка прекрасно проводит отпуск: они ныряют с яхты в воду, загорают, фотографируются, танцуют и наслаждаются обществом друг друга. Один из снимков Эшли Грэм поспешила разместить в Instagram.

«Я буду с тобою вечно. Ты любишь меня в моих лучших проявлениях (на яхте в Италии) и в моих худших (у меня слишком много чемоданов в Италии)», — трогательно подписала пост модель.

Instagram @ashleygraham

Поклонники сошли с ума от таких милых и трогательных кадров. Фанатов восхитила нежность, с которой влюбленные друг к другу относятся.

«Вы двое самые милые!»»

«Я люблю вас, ребята!»

«Вы мои фавориты!»

«Горячо!» — пишут подписчики.

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Однако среди огромной аудитории топ-модели шутники все-таки нашлись.

«Я не знаю, чью грудь комментировать!!!» — пожаловался фолловер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что plus-size модель Эшли Грэм показала, что ей нечего скрывать.

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