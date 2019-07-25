Рlus-size модель Эшли Грэм весело провела время в компании мускулистых мужчин на яхте в Италии. Однако никаких грязных шуток подписчикам звезды оставить было не суждено. Ведь одним из красавчиков на судне был законный супруг знаменитости — Джастин Эрвин.
Парочка прекрасно проводит отпуск: они ныряют с яхты в воду, загорают, фотографируются, танцуют и наслаждаются обществом друг друга. Один из снимков Эшли Грэм поспешила разместить в Instagram.
Поклонники сошли с ума от таких милых и трогательных кадров. Фанатов восхитила нежность, с которой влюбленные друг к другу относятся.
«Вы двое самые милые!»»
«Я люблю вас, ребята!»
«Вы мои фавориты!»
«Горячо!» — пишут подписчики.
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Однако среди огромной аудитории топ-модели шутники все-таки нашлись.
«Я не знаю, чью грудь комментировать!!!» — пожаловался фолловер.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что plus-size модель Эшли Грэм показала, что ей нечего скрывать.