Рlus-size модель Эшли Грэм весело провела время в компании мускулистых мужчин на яхте в Италии. Однако никаких грязных шуток подписчикам звезды оставить было не суждено. Ведь одним из красавчиков на судне был законный супруг знаменитости — Джастин Эрвин.

Парочка прекрасно проводит отпуск: они ныряют с яхты в воду, загорают, фотографируются, танцуют и наслаждаются обществом друг друга. Один из снимков Эшли Грэм поспешила разместить в Instagram.

«Я буду с тобою вечно. Ты любишь меня в моих лучших проявлениях (на яхте в Италии) и в моих худших (у меня слишком много чемоданов в Италии)» , — трогательно подписала пост модель.

Instagram @ashleygraham