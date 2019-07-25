Взрыв газового баллона обрушил стену трехэтажного дома в поселке Рахья Ленобласти

В поселке городского типа Рахья во Всеволожском районе Ленинградской области обрушилась стена трехэтажного дома. ЧП случилось по улице Октябрьской 1. Очевидцы выложили фотографии с места происшествия в соцсеть.

По предварительной информации, обрушение произошло вследствие взрыва газового баллона на балконе второго этажа. Однако точную причину случившегося предстоит установить специалистам.

Погибших в результате происшествия нет, предположительно, один человек — хозяин квартиры — получил травмы.

Дом построен около двух лет назад по программе расселения аварийного жилья.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что потолок обрушился в кафе Ростова-на-Дону после хлопка в подвале.