Взрыв газового баллона обрушил стену трехэтажного дома в поселке Рахья Ленобласти

, 16:29 Фото 26

По предварительной информации, пострадал один человек.

Фото : ВКонтакте @julia_gaydamakova

В поселке городского типа Рахья во Всеволожском районе Ленинградской области обрушилась стена трехэтажного дома. ЧП случилось по улице Октябрьской 1. Очевидцы выложили фотографии с места происшествия в соцсеть.

По предварительной информации, обрушение произошло вследствие взрыва газового баллона на балконе второго этажа. Однако точную причину случившегося предстоит установить специалистам.

Погибших в результате происшествия нет, предположительно, один человек — хозяин квартиры — получил травмы.

Дом построен около двух лет назад по программе расселения аварийного жилья.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что потолок обрушился в кафе Ростова-на-Дону после хлопка в подвале.

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