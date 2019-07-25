Видео: Звезда «Холостяка» Клюкина нежится под солнечными лучами на яхте

, 16:26 Видео 26

На своей странице в Instagram модель опубликовала видео с отдыха.

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Фото, видео : Instagram @klyukina_d

Победительница телевизионного шоу «Холостяк-6» Дарья Клюкина опубликовала романтичное видео с отдыха. На кадрах модель позирует на палубе яхты в ярко-розовом купальнике. Судя по выражению лица теледивы, она наслаждается моментом. Знаменитость нежится под солнечными лучами, ее волосы развеваются на ветру, а позади открывается потрясающий вид море.

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«Немного моря и солнца вам в ленту», — написала светская львица под публикацией.

Поклонники бывшей девушки Егора Крида были впечатлены видеороликом. Клюкина сумела идеально подобрать музыку для записи и вместе с этим предстала на кадрах в выгодном свете. Модель удачно выбрала позу, акцентировав внимание на своей безупречной фигуре и длинных ногах.

«Солнечная девочка».

«Какая красивая!»

«Конфетка».

«Солнечная Даша в солнечный день!»

«Аж дух захватывает! Дарья, ты богиня!» — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дарья Клюкина ввела фанатов в заблуждение новой фотографией. Некоторым показалось, что она снялась голой.

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