Видео: Звезда «Холостяка» Клюкина нежится под солнечными лучами на яхте

Победительница телевизионного шоу «Холостяк-6» Дарья Клюкина опубликовала романтичное видео с отдыха. На кадрах модель позирует на палубе яхты в ярко-розовом купальнике. Судя по выражению лица теледивы, она наслаждается моментом. Знаменитость нежится под солнечными лучами, ее волосы развеваются на ветру, а позади открывается потрясающий вид море.
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«Немного моря и солнца вам в ленту», — написала светская львица под публикацией.
Поклонники бывшей девушки Егора Крида были впечатлены видеороликом. Клюкина сумела идеально подобрать музыку для записи и вместе с этим предстала на кадрах в выгодном свете. Модель удачно выбрала позу, акцентировав внимание на своей безупречной фигуре и длинных ногах.
«Солнечная девочка».
«Какая красивая!»
«Конфетка».
«Солнечная Даша в солнечный день!»
«Аж дух захватывает! Дарья, ты богиня!» — написали пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дарья Клюкина ввела фанатов в заблуждение новой фотографией. Некоторым показалось, что она снялась голой.