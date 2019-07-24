«Обнаженная?»: Звезда «Холостяка» Клюкина удивила фанатов новым фото с пляжа

, 14:47 Фото 22

Интригующим снимком Дарья поделилась в своем Instagram.

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Фото, видео : Instagram @klyukina_d

Победительница телевизионного шоу «Холостяк-6» Дарья Клюкина опубликовала в Instagram новую фотографию с отдыха. Бывшая девушка Егора Крида позирует на берегу морского побережья в купальнике телесного цвета. Однако он настолько сливается с загорелой кожей модели, что можно подумать, будто Даша абсолютно голая.

Instagram @klyukina_d

Снимок Клюкиной ввел в заблуждение многих фанатов. Они действительно поначалу решили, что на Дарье совсем нет одежды:

«Я сперва подумала, что ты голая»;

«Сначала кажется, что голая»;

«Я одна сначала подумала, что она голая? 😂 А так фигура красивая»;

«Купальник цвета загара. Мне нравится. Фото получилось очень оригинальным».

«Не голая, а обнаженная? Для фото можно и „ню“ такой красотке», — оставили комментарии удивленные фолловеры.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники «не нашли» грудь звезды «Холостяка» Клюкиной в распахнутой рубашке.

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