«Обнаженная?»: Звезда «Холостяка» Клюкина удивила фанатов новым фото с пляжа

Победительница телевизионного шоу «Холостяк-6» Дарья Клюкина опубликовала в Instagram новую фотографию с отдыха. Бывшая девушка Егора Крида позирует на берегу морского побережья в купальнике телесного цвета. Однако он настолько сливается с загорелой кожей модели, что можно подумать, будто Даша абсолютно голая.
Снимок Клюкиной ввел в заблуждение многих фанатов. Они действительно поначалу решили, что на Дарье совсем нет одежды:
«Я сперва подумала, что ты голая»;
«Сначала кажется, что голая»;
«Я одна сначала подумала, что она голая? 😂 А так фигура красивая»;
«Купальник цвета загара. Мне нравится. Фото получилось очень оригинальным».
«Не голая, а обнаженная? Для фото можно и „ню“ такой красотке», — оставили комментарии удивленные фолловеры.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники «не нашли» грудь звезды «Холостяка» Клюкиной в распахнутой рубашке.