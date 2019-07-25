В Государственном бюро расследований (ГБР) Украины в четверг, 25 июля, прошел допрос бывшего президента страны Петра Порошенко в связи с делом о продаже киевского судостроительного завода «Кузница на Рыбальском».

Как сообщает RT, Порошенко явился в ГБР в 15:15, несмотря на то что ранее сообщалось о перенесении допроса на 8 августа по просьбе его адвоката.

Сам бывший глава Незалежной перед входом в здание ГБР объявил собравшейся прессе, что ради приезда на допрос, приглашения на который он ни разу не получал, ему пришлось отменить международную встречу. В происходящем с ним он привычно обвинил неких «приспешников из России», которые пытаются дискредитировать Украину.

Покидая здание, Порошенко вновь обратился к журналистам.

«Твердо обращаю внимание, что во время сегодняшнего общения мы получили еще раз заверение, что ни одного уголовного дела, где бы фигурировал Порошенко, не существует», — цитирует Порошенко ТАСС.

Когда бывший лидер Незалежной садился в машину, на него попыталась напасть группа недовольных его политикой граждан и завязалась драка с охраной. Видео потасовки попало в сеть.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что против Петра Порошенко и его команды на Украине возбуждено 11 уголовных дел.