Международные санкции на продукты, лекарства и предметы первой необходимости недопустимы. Об этом заявила сегодня на пресс-конференции спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Продовольственные товары, предметы первой необходимости, медикаменты и медоборудование — чтобы был такой перечень составлен, официально утвержден. И вот это уже должно быть абсолютным табу для любого государства, для любой структуры. И жесткие меры в случае нарушения такого рода действий», — заявила Матвиенко.

Принять меры в Совете Федерации обещают и по проблеме домашнего насилия. В первую очередь, это касается женщин. Спикер Верхней палаты парламента пообещала, что будут проанализированы существующие законы. Также, специалисты изучат международный опыт и предложат соответствующие изменения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин отменил часть санкций против Турции.