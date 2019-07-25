Медикаменты и продовольственные товары не должны попадать под санкции — Матвиенко

, 19:43 Эфирная новость 75

Об списке товаров и предметов первой необходимости, не входящих в перечень санкционных для любого государства, спикер Совета Федерации заявила сегодня на пресс-конференции.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости

Международные санкции на продукты, лекарства и предметы первой необходимости недопустимы. Об этом заявила сегодня на пресс-конференции спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Продовольственные товары, предметы первой необходимости, медикаменты и медоборудование — чтобы был такой перечень составлен, официально утвержден. И вот это уже должно быть абсолютным табу для любого государства, для любой структуры. И жесткие меры в случае нарушения такого рода действий», — заявила Матвиенко.

Принять меры в Совете Федерации обещают и по проблеме домашнего насилия. В первую очередь, это касается женщин. Спикер Верхней палаты парламента пообещала, что будут проанализированы существующие законы. Также, специалисты изучат международный опыт и предложат соответствующие изменения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин отменил часть санкций против Турции.

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