«Как на свадьбу!» Настя Уколова рассказала как разводилась с мужем

Актриса Анастасия Уколова рассказала, что развод не стал для нее проблемой. Собственно, как и для ее экс-супруга — оператора Антона Зенковича. Ребята смогли остаться после разрыва друзьями. Об этом сообщает Рeople Тalk.
Трудно представить, что к бракоразводному процессу можно относиться также весело и легко, как это сделали Настя с бывшим мужем. Парочка познакомилась на съемках фильма «Дед Мороз. Битва магов» и поженилась уже через год.
Однако после свадьбы у молодоженов начались проблемы. Киношная семейка страдала отнюдь не из-за «бытовухи». Виной всему стал безумный график актрисы и оператора.
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После двух лет брака пара решила расстаться. Такое решение было обоюдным. Сейчас Настя Уколова и Антон Зенкович поддерживают дружеские отношения и уверяют — они в любой момент придут друг к другу на помощь.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Настя Уколова выложила фото с результатами тренировок.