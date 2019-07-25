«Как на свадьбу!» Настя Уколова рассказала как разводилась с мужем

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Актриса Анастасия Уколова и оператор Антон Зенкевич смогли остаться после разрыва друзьями.

Фото : www.globallookpress.com / © Anatoly Lomokhov

Актриса Анастасия Уколова рассказала, что развод не стал для нее проблемой. Собственно, как и для ее экс-супруга — оператора Антона Зенковича. Ребята смогли остаться после разрыва друзьями. Об этом сообщает Рeople Тalk.

«Мы нарядились почти как на свадьбу. Снимали веселые видео в загсе и устроили совместный обед в честь проведенного вместе времени», — рассказала актриса.

Трудно представить, что к бракоразводному процессу можно относиться также весело и легко, как это сделали Настя с бывшим мужем. Парочка познакомилась на съемках фильма «Дед Мороз. Битва магов» и поженилась уже через год.

«Наши с Антоном отношения строились на огромной дружбе, влюбленности, взаимопонимании и чувстве юмора. Нам всегда было легко и весело вместе!» — поделилась воспоминаниями Настя Уколова.

Однако после свадьбы у молодоженов начались проблемы. Киношная семейка страдала отнюдь не из-за «бытовухи». Виной всему стал безумный график актрисы и оператора.

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«У нас стали настолько тяжелые графики, что мы практически не виделись и очень радовались, когда удавалось вместе поработать на проекте, чтобы чаще проводить время друг с другом. Иногда мы просто передавали друг другу ключи от квартиры и мчались каждый на свою съемочную площадку», — с грустью отметила Уколова.

После двух лет брака пара решила расстаться. Такое решение было обоюдным. Сейчас Настя Уколова и Антон Зенкович поддерживают дружеские отношения и уверяют — они в любой момент придут друг к другу на помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Настя Уколова выложила фото с результатами тренировок.

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