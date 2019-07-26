«Я такая трусиха»: Дарья Пынзарь призналась, что боится кататься на водных горках

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Звезда Дома-2 поделилась с подписчиками видео с отдыха в Instagram.

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Фото, видео : Instagram @darya_pinzar86

Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь отдыхает сейчас вместе с семьей в Турции. Фотографиями и видео с отдыха она делится в своем Instagram. Недавно участница реалити-шоу опубликовала ролик, где в кадре видно, как она скатывается с горки в бассейн.

«Блин, я такая трусиха, даже горок боюсь, поэтому кататься с них элегантно точно не получится, вся вжалась, как не знаю кто», — написала Пынзарь.

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Однако поклонники поддержали Дарью и похвалили ее за смелость, ведь она решила перебороть свой страх:

«Я, если боюсь чего-то, то и не иду туда, так что вы молодец»;

«Ничего себе „трусиха“. Когда смотришь на твои фотки, где сидишь на обрыве скалы, вот где страх-то»;

«Я тоже жутко боюсь горок»;

«Я тоже до ужаса боюсь горок этих, но я и не катаюсь 😄, а ты смелая», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дарья Пынзарь устроила философскую беседу в купальнике.

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