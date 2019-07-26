Глава Петербурга: Зеленые зоны могут застраиваться только с согласия жителей

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Александр Беглов привел в пример ситуацию с Муринским парком в городе на Неве.

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Фото, видео : телеканал 78, wikipedia.org

Застройка зеленых зон Петербурга должна проводиться только после обсуждения с местными жителями. Так прокомментировал глава Петербурга в том числе ситуацию с Муринским парком в эфире программы «Новый взгляд» на телеканале 78.

«Если большинство жителей возражает против какой-то застройки, значит это неправильная застройка, значит не надо строить», — сказал он.

Ранее в Муринском парке, вопреки протестам местных жителей, при расширении комплекса «Нова арена» вырубили деревья.

«Проблема Муринского парка — это издержки неправильного планирования города, — сказал Беглов. — В соответствии с ранее утвержденным Генеральным планом, там может быть построен объект спортивной инфраструктуры. Первая очередь уже построена. Застройщик начал строить вторую очередь. Мы его предупредили: прежде чем начинать застройку, ты должен сделать концепцию развития всего Муринского парка. <> Эта концепция должна быть согласована с жителями. Если большинство жителей утвердят эту концепцию, будет там спортивный комплекс или не будет, то так тому и быть. Он сказал, хорошо, у меня есть деньги, я сам сделаю концепцию, пока вы проведете торги. И я согласую ее с жителями. Тем не менее концепцию до конца не сделал. <> И в результате жители несколько раз выходили с протестными плакатами, чтобы остановить эту стройку. Мы ее остановили».

Ранее за то, что ситуация с Муринским парком была запущена, трое вице-губернаторов Петербурга получили выговор.

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