Глава Петербурга: Ожидание врача в поликлиниках не должно превышать пяти минут

В Петербурге до конца 2019 года все детские и взрослые поликлиники переведут на новые стандарты работы, а именно, медучреждения станут «бережливыми» по отношению ко времени пациентов. Такое решение озвучил глава города Александр Беглов в эфире программы «Открытый диалог» на телеканале 78.

Градоначальник уверен, что ожидание приема в детской поликлинике не должно превышать трех минут, а во взрослой — пяти. Для достижения этой цели Беглов предложил разделение потоков пациентов, в зависимости от целей их визита.

« Должно быть разделение потоков между теми, кто болен, и теми, кто пришел просто за справкой. <> Важно экономить время для малышей, маленьких жителей нашего города. Есть груднички до двух лет, и есть от двух до семи лет. Когда они пересекаются между собой, возникают трудности », — рассказал глава города.

Беглов подчеркнул, что во второй половине 2021 года на «бережливые» стандарты перейдут все городские поликлиники, а Петербург станет первым в стране городом, кто реализует такой проект.

Ранее глава Петербурга рассказал об инновациях в управлении городом.