Красиво или нет? Фигура похудевшей Глюкозы вызвала споры в сети

Наталья Ионова, больше известная как Глюкоза, опубликовала фотографию, сделанную на репетиции фестиваля «Жара. Певица так сильно вытянулась в красном обтягивающем комбинезоне, что сквозь ткань стали просвечиваться ребра Ионовой.

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Глюкоза написала, что так во время паузы между репетициями ловит лучи солнца. Однако многие ее подписчики снимок раскритиковали, заметив, что девушка сильно похудела.

«Надо хоть что-то кушать, милочка! Это фестиваль „Жара“ так действует на фигуру?»

«Кошмар. Неужели это красиво?»

«Ужас, аж ребра торчат», — написали злопыхатели.

Instagram @glukozamusic

На защиту знаменитости тут же встали ее преданные фанаты, которые напротив заметили, что Глюкоза выглядит прекрасно.

«Какая у вас оглушительно сногсшибательная красота. Раньше вы мне нравились лицом, но сейчас у вас такое тело! OMG!»

«Какая фигура! Огонь», — отметили поклонники Ионовой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сети обсуждают возможную измену мужа Глюкозы.