Королева и Тарзан перевоплотились в венецианских влюбленных и покатались на гондоле

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Супруги сфотографировались в традиционных для средневековой Италии костюмах.

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Фото, видео : Instagram @tarzan___official

Звездные супруги — Наташа Королева и Сергей Глушко, более известный как Тарзан — вновь удивили поклонников. На этот раз они перевоплотились в венецианских влюбленных и прокатились по каналам этого самого романтического города на гондоле.

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Тарзан разместил в Instagram фото, на котором они с Наташей стоят в местной традиционной лодке в невероятных костюмах, напоминающих Средние века. На певице надето пышное платье со множеством оборок и рюш, а голову венчает шляпка с перьями. Сергей же одет в костюм голубого оттенка и треуголку.

При этом супруги стоят в эффектной позе: он приобнимает ее и создается впечатление, что они готовы к поцелую.

Подписчики в один голос восхитились этим венецианским снимком.

Instagram @tarzan___official

«Вам очень идут эти костюмы!» — написала одна из них.

«Какие же вы красивые! Вот они — ваши образы!» — написал другой.

«Ох, Сергей, почему вы в костюмированных фильмах не снимаетесь? Вам так идет», — прокомментировала третья.

Ранее Тарзан опубликовал пикантное фото Королевой.

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