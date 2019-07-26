45-летняя Василиса Володина впечатлила подписчиков фигурой в купальнике

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Известный астролог находится на острове Крит и делится с почитателями снимками с отдыха.

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Фото, видео : Instagram @vasilisa.volodina

Астролог Василиса Володина не часто радует подписчиками фотографиями в купальнике. Женщина всегда старается придерживаться элегантного стиля в одежде и не допускает фривольностей. Однако сейчас телеведущая находится в отпуске на острове Крит и, по всей вероятности, отдых расслабил Володину, и она решила поделиться красотой природы с пользователями социальной сети.

Свою публикацию Василиса подписала кратко: «Отдых».

Буквально одной из первых на пост отреагировала ее коллега по съемочной площадке Лариса Гузеева.

«Я б с такой фигурой голая ходила!» — написала актриса.

Instagram @vasilisa.volodina

Подписчики Володиной поддержали Гузееву, отметив прекрасную фигуру астролога.

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«Такая худенькая! Скажите, у вас особая диета? Только честно!»

«А будут посты как такую фигуру заиметь? Сколько заниматься, чего кушать, чего нет?»

«Кто подумать может, что это мама троих детей. Просто девочка, подружка старшего сына скорее всего»

«Вода. Земля. Воздух! Ну, а вы просто огонь! Гармонично все! Хорошего отдыха!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сети обсуждают схожесть Василисы Володиной с умницей-дочкой.

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45-летняя Василиса Володина впечатлила подписчиков фигурой в купальнике

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