Петербуржец рассказал, как нашел документы с личной информацией граждан на свалке

В Петербурге прямо посреди свалки местные жители обнаружили горы документов с персональными данными. Это копии паспортов, трудовых и медицинских книжек, а также бухгалтерская отчетность. Все это выбросили как не нужный хлам, тогда как должны были хранить за семью печатями. К слову, среди документов нашли и десятки штампов с реквизитами разных фирм. Шокированные прохожие уже обратились в полицию.

«Позвонил я в 112, потом мне перезвонил дежурный, расспросил, что здесь такое, и что за документы. Предложил мне их самому собрать, отвезти в 70 отдел полиции и дальше они будут разбираться. На что я сказал, что заниматься этим не буду, потому что объем бумаг и документов здесь большой», — рассказал Дмитрий Щербаков.

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Бумаг с личной информацией, действительно много. Вывозили их на свалку, судя по всему, на грузовой машине. Но кто и когда это сделал, и главное, почему не утилизировал, как положено, пока неизвестно. Все документы действующие, а это значит, что ими легко могут воспользоваться мошенники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что свалку надгробий с могил погибших в Великой Отечественной обнаружили в Мурманске.