«До скорой встречи»: в прокат вышла сказка о любви американца и русской Золушки

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В мелодраме сыграл и экс-капитан ФК «Зенит» Владислав Радимов.

Фото : Кадр из кинофильма «До скорой встречи»

Романтическая мелодрама «До скорой встречи» об истории любви между американским футболистом и уставшей от жизни жительницы Петербурга вышла в прокат в четверг, 25 июля.

Съемочная группа и актерский состав получились интернациональными, пишет RT. Режиссером выступил британец Дэвид Махмуди, главную мужскую роль исполнил голливудский актер Лиам Макинтайр, а женскую — россиянка Евгения Танаева, которая, к слову, написала сценарий к картине, а также выступила ее продюсером.

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История любви начинается, когда знаменитый в США футболист, будучи уже помолвленным, случайно встречает русскую девушку, которая страдает от мужа-тирана. Согласно классике жанра, на пути у влюбленных встречается масса препятствий, однако сказка про Золушку и прекрасного принца оказывается актуальной и в современном мире.

Актерский состав по истине украсили Харви Кейтель («Бешеные псы», «Пианино»), Лариса Малеванная («Интердевочка»), а также экс-капитан футбольного клуба «Зенит» Владислав Радимов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что знаменитый Квентин Тарантино приедет в Москву на премьеру своего нового фильма «Однажды в Голливуде».

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