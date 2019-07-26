«До скорой встречи»: в прокат вышла сказка о любви американца и русской Золушки

Романтическая мелодрама «До скорой встречи» об истории любви между американским футболистом и уставшей от жизни жительницы Петербурга вышла в прокат в четверг, 25 июля.

Съемочная группа и актерский состав получились интернациональными, пишет RT. Режиссером выступил британец Дэвид Махмуди, главную мужскую роль исполнил голливудский актер Лиам Макинтайр, а женскую — россиянка Евгения Танаева, которая, к слову, написала сценарий к картине, а также выступила ее продюсером.

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История любви начинается, когда знаменитый в США футболист, будучи уже помолвленным, случайно встречает русскую девушку, которая страдает от мужа-тирана. Согласно классике жанра, на пути у влюбленных встречается масса препятствий, однако сказка про Золушку и прекрасного принца оказывается актуальной и в современном мире.

Актерский состав по истине украсили Харви Кейтель («Бешеные псы», «Пианино»), Лариса Малеванная («Интердевочка»), а также экс-капитан футбольного клуба «Зенит» Владислав Радимов.

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