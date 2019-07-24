Тарантино приедет в Москву на премьеру своего нового фильма

Квентина Тарантино ждут в России. 7 августа в Москве состоится пресс-конференция, которую дадут Тарантино и продюсеры его девятой по счету картины.

Также автор «Бешеных псов» и «Криминального чтива» лично посетит российскую премьеру «Однажды в Голливуде», которая пройдет в кинотеатре «Октябрь». Компанию режиссеру составят продюсеры Шеннон МакИнтош («Джанго освобожденный») и Дэвид Хейман («Гарри Поттер и философский камень»), актер Коста Ронин, исполнивший роль Войтека Фриковски, друга Романа Полански.

Для Тарантино это уже второй визит в российскую столицу: в 2004 году он был почетным гостем Московского международного кинофестиваля, куда привез вторую часть «Убить Билла». Тогда же лауреат «Золотой пальмовой ветви» посетил могилу своего кумира Бориса Пастернака в Переделкино и с удовольствием посмотрел «Сказку сказок» Юрия Норштейна в Музее кино.

Сюжет «Однажды в Голливуде» крутится вокруг череды событий, произошедших в Голливуде в переломном 1969 году.

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