Тарантино приедет в Москву на премьеру своего нового фильма

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«Однажды в Голливуде» выходит в российский прокат 8 августа.

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Фото, видео : 5-tv.ru, REUTERS/ Mario Anzuoni

Квентина Тарантино ждут в России. 7 августа в Москве состоится пресс-конференция, которую дадут Тарантино и продюсеры его девятой по счету картины.

Также автор «Бешеных псов» и «Криминального чтива» лично посетит российскую премьеру «Однажды в Голливуде», которая пройдет в кинотеатре «Октябрь». Компанию режиссеру составят продюсеры Шеннон МакИнтош («Джанго освобожденный») и Дэвид Хейман («Гарри Поттер и философский камень»), актер Коста Ронин, исполнивший роль Войтека Фриковски, друга Романа Полански.

Для Тарантино это уже второй визит в российскую столицу: в 2004 году он был почетным гостем Московского международного кинофестиваля, куда привез вторую часть «Убить Билла». Тогда же лауреат «Золотой пальмовой ветви» посетил могилу своего кумира Бориса Пастернака в Переделкино и с удовольствием посмотрел «Сказку сказок» Юрия Норштейна в Музее кино.

Сюжет «Однажды в Голливуде» крутится вокруг череды событий, произошедших в Голливуде в переломном 1969 году.

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Вместе со своим верным другом и дублером Клиффом Бутом (Брэд Питт) он даже размышляет о том, чтобы уехать в Италию, где на поток поставлена съемка вестернов. По соседству с ним живет режиссер Роман Полански и его жена, актриса Шэрон Тэйт (Марго Робби), зверское убийство которой станет символом конца «старого» Голливуда» и «эпохи цветов».

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что ответил Уэсли Снайпс расстроеным фанатам, узнавшим, что их кумир не будет участвовать в съемках нового «Блэйда».

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