Хайди Клум озаботилась своей внешностью после свадьбы с молодым Каулитцем

, 9:15 Фото 20

46-летняя модель старается держать себя в форме и не пренебрегает «уколами красоты».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @heidiklum

Супермодель Хайди Клум, которая и без того является идеалом красоты для многих женщин, решила держать себя в еще большей строгости после тайной свадьбы с лидером рок-группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Дело в том, что разница в возрасте у супругов составляет целых 17 лет. Разумеется, 46-летнюю Клум данный факт заставляет переживать.

По информации американских таблоидов, недавно модель перенесла сразу несколько операций: по подтяжке груди и контурной пластике лица, а также активно колет ботокс. Кроме того, сейчас она соблюдает строгий режим питания, сочетая его с физическими нагрузками.

Как сообщают инсайдеры, свадьба Хайди Клум и Тома Каулитца состоялась еще в апреле. Правда, пара предпочла об этом не рассказать и пригласила на торжество только самых близких.

Гороскоп на 26 июля: Тельцы, счастье не за горами

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Клум высмеяла пользователей за слухи о собственной беременности.

Читайте также

+20° Днём +28°
Ночью +16°
63.16
0.04 70.29
-0.03
Гороскоп на 26 июля: Тельцы, счастье не за горами

Последние новости

9:15
Хайди Клум озаботилась своей внешностью после свадьбы с молодым Каулитцем
8:56
Видео: медвежат, играющих в футбол, сняли очевидцы на Камчатке
8:48
Лолита встретила свою первую любовь спустя 39 лет на шоу Ивлеевой
8:42
Украинский боевик объяснил свое нападение на Порошенко — видео
8:30
«Брак — фуфло»: почему Алена Свиридова больше не торопится в ЗАГС
8:24
Уклад предков: как жители горных аулов Дагестана готовятся к зиме — репортаж

Сейчас читают

Варнава исполнила коронный танец Бузовой под «Мало половин»
Михаил Ширвиндт после подтверждения о разводе улетел в Армению
«Не первой свежести»: Шнуров оценил полунагую пятую точку Собчак

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги