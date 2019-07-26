Хайди Клум озаботилась своей внешностью после свадьбы с молодым Каулитцем

Супермодель Хайди Клум, которая и без того является идеалом красоты для многих женщин, решила держать себя в еще большей строгости после тайной свадьбы с лидером рок-группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Дело в том, что разница в возрасте у супругов составляет целых 17 лет. Разумеется, 46-летнюю Клум данный факт заставляет переживать.

По информации американских таблоидов, недавно модель перенесла сразу несколько операций: по подтяжке груди и контурной пластике лица, а также активно колет ботокс. Кроме того, сейчас она соблюдает строгий режим питания, сочетая его с физическими нагрузками.

Как сообщают инсайдеры, свадьба Хайди Клум и Тома Каулитца состоялась еще в апреле. Правда, пара предпочла об этом не рассказать и пригласила на торжество только самых близких.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Клум высмеяла пользователей за слухи о собственной беременности.