В Петербурге обнаружили горы документов с персональными данными прямо на свалке. Копии паспортов, медицинских книжек, номера телефонов и бухгалтерская отчетность — настоящий рай для мошенников.

Все это выбросили как ненужный хлам, а должны были хранить за семью печатями. Шокированные такой находкой прохожие сразу же обратились в полицию. Как сообщили 5-tv.ru в пресс-службе ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, «сотрудники полиции выехали для осмотра места происшествия. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, устанавливаются лица, причастные к данному инциденту».

Сергей Лесков разбирался, кто же «потерял» ценные документы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что секретарь Совбеза РФ оценил систему безопасности Петербурга, предложенную главой города Александром Бегловым.