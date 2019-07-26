Кто «потерял» архив с персональными данными жителей Петербурга — репортаж

, 13:59 Эфирная новость 148

Копии паспортов, медицинских книжек, номера телефонов и бухгалтерскую отчетность выбросили как ненужный хлам, а должны были хранить за семью печатями.

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Фото, видео : 5-tv.ru

В Петербурге обнаружили горы документов с персональными данными прямо на свалке. Копии паспортов, медицинских книжек, номера телефонов и бухгалтерская отчетность — настоящий рай для мошенников.

Все это выбросили как ненужный хлам, а должны были хранить за семью печатями. Шокированные такой находкой прохожие сразу же обратились в полицию. Как сообщили 5-tv.ru в пресс-службе ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, «сотрудники полиции выехали для осмотра места происшествия. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, устанавливаются лица, причастные к данному инциденту».

Сергей Лесков разбирался, кто же «потерял» ценные документы.

Ранее 5-tv.ru сообщал,  что секретарь Совбеза РФ оценил систему безопасности Петербурга, предложенную главой города Александром Бегловым.

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