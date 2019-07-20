Секретарь Совбеза РФ оценил систему безопасности Петербурга, предложенную главой города

, 4:52 Эфирная новость 13

Николай Патрушев остался доволен промежуточными итогами проделанной работы. Александр Беглов сообщил на заседании Совбеза, что в Петербурге установлено около 35 тысяч видеокамер.

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Фото, видео : © РИА Новости / Алексей Никольский, 5-tv.ru

Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев провел совещание в Петербурге. Особое внимание он уделил вопросам энергетики, безопасности и экологии. Патрушев заявил, что необходимо ликвидировать все несанкционированные свалки. Но отметил, что расходы на реализацию новой системы обращения с твердыми отходами не должны отражаться в платежках жителей.

«Важно не допустить необоснованного повышения тарифов на коммунальные платежи в связи с реформированием системы обращения с ТКО. Будем и дальше держать это на контроле», — заявил секретарь Совбеза России.

«Вы затронули тему тарифов. Я считаю, что это тоже касается системы безопасности в регионе. Мы за это время взяли на себя ряд обязательств по снижению или заморозке тарифов на коммунальные услуги», — ответил глава города Александр Беглов.

Градоначальник также сообщил о развитии системы видеокамер «Безопасный город». Патрушев назвал ее работу эффективной и предложил распространить петербургский опыт на другие регионы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Александр Беглов пообещал закрыть крыши домов в Петербурге для туристов.

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