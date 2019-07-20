Секретарь Совбеза РФ оценил систему безопасности Петербурга, предложенную главой города

Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев провел совещание в Петербурге. Особое внимание он уделил вопросам энергетики, безопасности и экологии. Патрушев заявил, что необходимо ликвидировать все несанкционированные свалки. Но отметил, что расходы на реализацию новой системы обращения с твердыми отходами не должны отражаться в платежках жителей.
Градоначальник также сообщил о развитии системы видеокамер «Безопасный город». Патрушев назвал ее работу эффективной и предложил распространить петербургский опыт на другие регионы.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Александр Беглов пообещал закрыть крыши домов в Петербурге для туристов.