Секретарь Совбеза РФ оценил систему безопасности Петербурга, предложенную главой города

Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев провел совещание в Петербурге. Особое внимание он уделил вопросам энергетики, безопасности и экологии. Патрушев заявил, что необходимо ликвидировать все несанкционированные свалки. Но отметил, что расходы на реализацию новой системы обращения с твердыми отходами не должны отражаться в платежках жителей.

«Важно не допустить необоснованного повышения тарифов на коммунальные платежи в связи с реформированием системы обращения с ТКО. Будем и дальше держать это на контроле», — заявил секретарь Совбеза России.

«Вы затронули тему тарифов. Я считаю, что это тоже касается системы безопасности в регионе. Мы за это время взяли на себя ряд обязательств по снижению или заморозке тарифов на коммунальные услуги», — ответил глава города Александр Беглов.

Градоначальник также сообщил о развитии системы видеокамер «Безопасный город». Патрушев назвал ее работу эффективной и предложил распространить петербургский опыт на другие регионы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Александр Беглов пообещал закрыть крыши домов в Петербурге для туристов.