Видео задержания подозреваемого в убийстве женщины в Раменском

Полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве женщины на детской площадке в подмосковном Раменском. Предполагаемым преступником оказался ранее судимый за незаконный оборот оружия 38-летний знакомый погибшей.

«С целью задержания злоумышленника был введен план „Перехват“. В кратчайшие сроки полицейские установили место нахождения предполагаемого преступника и обнаружили в Ногинске арендованную автомашину, на которой он скрылся с места происшествия», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Инспекторы ГИБДД обратили внимание на мужчину, схожего по приметам, его одежда была вывернута наизнанку. После задержания у подозреваемого обнаружили нож со следами вещества бурого цвета.

В настоящий момент задержанного проверяют на причастность к совершению убийства девушки в Крыму в 2014 году.

Ранее 5-tv.ru опубликовал шокирующее видео — момент убийства молодой женщины на детской площадке.