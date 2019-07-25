Шокирующее видео: момент убийства молодой женщины на детской площадке (18+)

, 22:15 Внимание: шокирующие кадры! 698

По предварительной информации, предполагаемый нападавший — бывший возлюбленный погибшей. В настоящий момент он задержан.

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Фото, видео : 5-tv.ru, ВКонтакте @Валерия Валерьева

Жуткие кадры с места убийства молодой женщины на детской площадке на Лесной улице в подмосковном Раменском оказались в распоряжении 5-tv.ru. На них видно, как к девушке, мирно сидящей на скамейке, подходит мужчина и после короткого разговора наносит ей удары. В этот момент на площадке находится много детей, но то, что происходит в нескольких метрах от них, отдыхающие замечают не сразу.

Как стало известно 5-tv.ru, убитой оказалась 25-летняя женщина. По предварительной информации, предполагаемый убийца — ее бывший возлюбленный, с которым она не так давно рассталась В настоящий момент он задержан полицейскими, его везут в отдел.

В момент трагедии молодая женщина гуляла со своим пятилетним ребенком, произошедшее случилось у него на глазах.

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