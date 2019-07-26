Названы самые популярные имена для новорожденных в Петербурге в 2019 году

Жители Петербурга называют своих детей чаще всего традиционными именами, сообщает 78.ru. Для мальчиков петербуржцы выбирают имена Александр, Михаил и Артем. Лидерами по популярности среди имен для девочек стали София, Мария и Анна.

В список распространенных мужских имен за первое полугодие 2019 года также попали Максим, Иван, Роман, Дмитрий, Даниил, Лев, Кирилл. А среди женских востребованы — Анастасия, Виктория, Алиса, Полина, Ксения, Елизавета и Дарья.

Реже петербуржцы выбирают для новорожденных необычные имена. Однако некоторые родители в последнее время все же решили назвать детей оригинально. Среди интересных имен для мальчиков — Эктор, Златозар, Лесомир, Пафнутий и Нерон, а для девочек — Рея, Доброслава, Этна, Трина и Неа.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума увеличила число семей, имеющих право на детские пособия. По новому закону денежные выплаты будут получать семьи с доходом менее двух прожиточных минимумов в регионе и до достижения ребенком трех лет.