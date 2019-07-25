«Ножки бы подлинее»: Подписчики раскритиковали фото Ольги Орловой в купальнике

, 21:54 Фото 697

Ведущая реалити-шоу «Дом 2» и экс-солистка «Блестящих» отдыхает сейчас в Италии.

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Фото, видео : Instagram @olgaorlova1311

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Ольга Орлова наслаждается отдыхом в Италии, откуда делится c подписчиками фотографиями в Instagram. Ведущая реалити-шоу «Дом 2» недавно публиковала в соцсети снимок, где она запечатлена с огромной тарелкой пасты. Фолловеры долго поражались, как же певица съест такую огромную порцию, но Орлова смогла их удивить.

А 25 июля телеведущая выложила фотографию с пляжа. 41-летняя певица демонстрирует стройную фигуру в красном купальнике.

Instagram @olgaorlova1311

Однако юзеры и тут нашли, к чему придраться. Пользователи посчитали, что у Орловой слишком короткие ноги:

«Ножки бы подлиннее»;

«Что за снимок, непонятно какая фигура»;

«А ноги короткие или снимок с неправильным ракурсом?»

«Красивая и фигуристая, но тебе не хватает ног».

Однако истинные поклонники вступились за любимую певицу:

«Знаете, намного хуже, когда не хватает мозгов»;

«Да какая разница, какие ноги! Все помешались на внешности»;

«Что за люди! Ноги короткие! А в этом ли счастье? Красивое фото и Оля!», — оставили комментарии фанаты.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что повзрослевшего сына Ольги Орловой приняли за ее любовника.

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