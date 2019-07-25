«Ножки бы подлинее»: Подписчики раскритиковали фото Ольги Орловой в купальнике

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Ольга Орлова наслаждается отдыхом в Италии, откуда делится c подписчиками фотографиями в Instagram. Ведущая реалити-шоу «Дом 2» недавно публиковала в соцсети снимок, где она запечатлена с огромной тарелкой пасты. Фолловеры долго поражались, как же певица съест такую огромную порцию, но Орлова смогла их удивить.

А 25 июля телеведущая выложила фотографию с пляжа. 41-летняя певица демонстрирует стройную фигуру в красном купальнике.

Instagram @olgaorlova1311