«Неудачная одежда»: фанаты раскритиковали Барановскую за смелый наряд

Российская телезвезда Юлия Барановская стала гостем музыкального фестиваля «Жара» в Баку.

В качестве наряда бывшая супруга Андрея Аршавина выбрала золотой комбинезон. Проходка телеведущей по красной дорожке опубликована на ее странице в Instagram.

Подписчики оценили яркий образ Барановской:

«Очень красиво! Стильно, модно, ярко»;

«Твой образ и комбез💣💣💣»;

«Благородный „металл“ для благородной девушки)))»;

«Ну нельзя быть такой роскошной же, я вызываю полицию😂🤩»;

«Смелый образ для идеальной фигуры».

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Были и те, кто раскритиковал наряд теледивы.

«Кости торчат»;

«Попу накачайте себе еще»;

«Ну то ли попу надо качать, то ли комбинезон ее сделал плоской»;

«Очень неудачная одежда»;

«Вся плоская».

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