«Неудачная одежда»: фанаты раскритиковали Барановскую за смелый наряд

Российская телезвезда Юлия Барановская стала гостем музыкального фестиваля «Жара» в Баку.
В качестве наряда бывшая супруга Андрея Аршавина выбрала золотой комбинезон. Проходка телеведущей по красной дорожке опубликована на ее странице в Instagram.
Подписчики оценили яркий образ Барановской:
«Очень красиво! Стильно, модно, ярко»;
«Твой образ и комбез💣💣💣»;
«Благородный „металл“ для благородной девушки)))»;
«Ну нельзя быть такой роскошной же, я вызываю полицию😂🤩»;
«Смелый образ для идеальной фигуры».
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Были и те, кто раскритиковал наряд теледивы.
«Кости торчат»;
«Попу накачайте себе еще»;
«Ну то ли попу надо качать, то ли комбинезон ее сделал плоской»;
«Очень неудачная одежда»;
«Вся плоская».
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