Пользователи сравнили Илью Соболева на фото с женой с Алексеем Паниным

Резидент Comedy Club Илья Соболев любит шутить не только на сцене, но и в социальных сетях. Instagram комика полон ироничных постов, в которых артист старается затрагивать актуальные темы. Впрочем, в жизни юмориста есть место и для романтики. Время от времени он делится с подписчиками снимками с женой Натальей и не боится демонстрировать чувства к избраннице.

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На своей странице в соцсети Соболев опубликовал очередной кадр со своей супругой. На снимке влюбленные нежно смотрят друг на друга, а Наталья, глядя на мужа, смеется. Одну руку она положила на голый торс артиста, а другую на его колено.

Instagram @sobolev_tut

Несмотря на то, что фотография получилась достаточно романтичной, у подписчиков Соболева она вызвала множество насмешек. Некоторые отметили, что юморист принял позу, напоминающую положение тела актера Алексея Панина на одном из популярных видео на Youtube.

«Страшно за одно, что ты сидишь в позе Панина»;

«В стиле Панинина», — подчеркнули пользователи.

Резидент Comedy Club не стал молчать и ответил на комментарии с юмором.

«У нее 41 (Прим.ред. — размера) нога. Я буду явно против», — иронично заметил артист, чем развеселил своих фанатов.

Пока одна часть сравнивала Соболева с Паниным, другая — критиковала его жену. Некоторые перепутали супругу комика с его матерью и стали иронизировать над тем, что она выглядит старше своих лет.

«Сколько лет жене?»

«Походу Т9 исправил „мамой“ на „женой“».

«Сынуля с мамиком?»

«Бабушка скорее», — поделились мнением пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алексей Панин в платье провоцировал СМИ на скандал.