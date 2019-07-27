Видео: Серябкина спела вместе с фанатами и поцеловала маленькую поклонницу

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Видеозапись со своего выступления певица опубликовала в Instagram.

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Фото, видео : Instagram @serebro_official

Бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина опубликовала на своей странице в Instagram видео с одного из своих концертов. Во время выступления певица решила быть ближе к своим поклонникам и попросила снять ее со сцены. На помощь пришел один из сотрудников сцены — молодой парень.

Он взял девушку за талию и стал опускать, но то ли случайно, то ли нарочно, «занырнул» в бюст Ольги. Певица не придала этому значения и продолжила общаться с фанатами — некоторым пожала руки, а поклонницу-маленькую девочку даже чмокнула в щеку.

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На фолловеров Серябкиной однако общение певицы со зрителями не так впечатлило, как инцидент с работником сцены, который прикоснулся к «святому».

«Повезло парняге, когда снимал Олю со сцены, ткнулся лицом в ее достояние»;

«Парень, думаю, был рад тебя снять со сцены»;

«Красавчик пацанчик, по самые уши нырнул», — оставили комментарии подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Серябкина показала свои прелести, едва скрыв их за пальмовой ветвью.

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