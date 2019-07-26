Сбой в движении электричек произошел на Витебском вокзале в Петербурге

, 22:19 76

Несколько пригородных поездов задерживались от десяти минут до часа.

Фото : Instagram @himmelske_

На Витебском вокзале в Петербурге произошел сбой в движении пригородных поездов 26 июля. Об этом сообщает 78.ru.

Как сообщили журналистам в пресс-службе ОЖД, семь поездов пригородного направления задерживались от десяти минут до часа. При этом невозможно было купить билеты в кассах.

Причиной инцидента стала остановка товарного поезда у станции «Павловск». На месте работают специалисты, которые пытаются устранить нарушение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что неисправность на путях на железной дороге между Москвой и Петербургом привела к задержкам «Сапсанов».

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