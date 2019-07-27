Абоненты сотовой связи вместо гудков смогут смотреть видеоклипы

Российские абоненты сотовой связи, ожидая ответа, вместо гудка или музыки в трубке смогут просматривать на экране своего смартфона короткие видеоролики — развлекательные или рекламные. Новый мобильный сервис уже внедряется на российском рынке.

Как пишут «Известия», его уже запустили в Tele2, но пока только для смартфонов на базе Android, а в «Билайне» собираются тестировать. Услуга доступна при наличии доступа к мобильному интернету или Wi-Fi.

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По мнению экспертов, «видеогудки» в скором времени станут новым носителем рекламы. Но пока услугу считают нишевой, поскольку на рынке пока немного смартфонов, по умолчанию поддерживающих технологии, на основе которых работает приложение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что электронную почту можно будет создать лишь с указанием мобильного телефона.