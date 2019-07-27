Лайфхак от Берковой: как отказать женщине в сексе и не стать жертвой ее мести

, 6:05 Фото 55

Звезда фильмов для взрослых сформулировала шесть рекомендаций для мужчин, как тактично отказаться от интимной близости с женщиной, сопроводив их горячим фото.

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Фото, видео : Instagram @berkova

Порноактриса и бывшая участница шоу «Дом-2» Елена Беркова решила порекомендовать мужчинам совет, как тактично отказать даме в сексе, чтобы не стать жертвой страшной мести обиженной женщины. Свои шесть советов она опубликовала в Instagram, сопроводив их фото в стиле «садо-мазо» и попросила подписчиков поделиться своими «рецептами».

«Нежелательное внимание начальницы на работе или девушки на вечеринке, где вы хотите познакомиться с другой может подпортить настроение, а резкий отказ и ситуацию — месть обиженной женщины страшна. Иногда настойчивое внимание дамы может быть разрушительным, как отказать, чтоб она не обиделась?!» — поясняет свое намерение Беркова.

Instagram @berkova

Впрочем, большой оригинальностью ее рекомендации не отличаются. На фоне «сказать, что вы голубой» или «встречаетесь с кем-то еще», наиболее мудрым выглядит совет сослаться на занятость, пообещать встретиться «завтра», взять номер телефона и не позвонить.

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Поклонники звезды фильмов для взрослых тоже большой фантазии не проявили: предлагают сослаться на головную боль, венерическое заболевание или откупиться. А большая часть фанатов Берковой вовсе не склонна отказывать дамам в сексе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Елена Беркова устроила голую фотосессию в Сочи во время «Кинотавра».

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