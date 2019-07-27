«Луч света в темном царстве»: в сети высмеяли заявления Украины о «зеленом луче»

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О том, что корабли пограничников Незалежной береговая охрана России якобы освещает лучами зеленого цвета, заявили в Госпогранслужбе Украины.

Фото : ТАСС/Christophe Gateau

В соцсетях высмеяли рассказы украинских пограничников о «зеленом луче», которыми на корабли Незалежной в Азовском море якобы светит по вечерам береговая охрана ФСБ России. В пятницу, 26 июля, подобное заявление появилось на официальной странице Госпогранслужбы Украины в Facebook.

В нем говорится, что в течение двух суток в одно и то же время после 21 часа в районе Мариуполя с направления, где распознан один из кораблей береговой охраны ФСБ России происходит освещение украинских катеров лучом зеленого цвета. Наблюдаемое явление украинские пограничники расценивают как «провокационные действия». Они отмечают, что никакого вреда здоровью экипажей или техники лучи не наносят, но подчеркивают, что заявили об этом в военную прокуратуру.

Информация вызвала бурное веселье среди пользователей интернета.

«С горилки луч зеленый».

«Шапочки из фольги снимают проблему».

«Украинцы, это луч света в вашем темном царстве», — цитирует комментарии в соцсетях РИА Новости.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, бывший глава СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что новые украинские крылатые ракеты «Нептун» и комплексы С-125 якобы могут уничтожить российские корабли и снести Крымский мост за несколько минут.

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