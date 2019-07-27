День работника торговли: какова история праздника?

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Вот уже седьмой год подряд все работающие в сфере торговли, бытового обслуживания и ЖКХ отмечают свой профессиональный праздник в четвертую субботу июля. В 2019 году она приходится на 27 число.

Фото : www.globallookpress.com /Clara Margais

Сегодня в России отмечают свой профессиональный праздник все, кто работают в сфере торговли, бытового обслуживания и ЖКХ. В соответствии с указом президента РФ от 2013 года, День работников торговли в стране празднуется в четвертую субботу июля. В 2019 году он приходится на 27 число.

Однако родился этот праздник более полувека назад. В Советском союзе его отмечали с 1966 года в последнее воскресенье июля. В 1988 году День работников торговли перенесли на третье воскресенье марта, но весной он почему-то не прижился.

В этот день чествуют представителей одной из самых древних и востребованных профессий в мире, зародившейся еще в каменном веке. Наиболее отличившихся всегда было принято награждать почетными грамотами, благодарственными записями в личных делах, памятными подарками или даже денежными премиями.

Гороскоп на 27 июля: Рыбы, избавьтесь от скелетов прошлого

Кстати, в последние годы число празднующих в этот день значительно увеличилось — с развитием интернет-торговли к продавцам традиционных магазинов добавились сотрудники виртуальных.

27 июля поздравлять нужно не только продавцов, но и всех, кто задействован в сложном процессе торговли — от администраторов и менеджеров крупных супермаркетов до товароведов, уборщиц и водителей, которые разводят товары по мелким лавкам. И нельзя забывать про тех, кто оказывает услуги населению. Это все, кто помогает с уборкой и ремонтом квартир, а также те, кто заботится о том, чтобы в домах были вода, свет, газ, тепло и прочие удобства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда и как в России принято отмечать День металлурга.

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