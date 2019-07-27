Минфин США требует с россиянина Винника 100 миллионов долларов

Власти США требуют взыскать с гражданина России Александра Винника 100 миллионов долларов за нарушение американских законов.

Как сообщают «Известия», в исковом заявлении значится, что 12 миллионов долларов должен возместить США сам Винник, а еще 88 миллионов — интернет-биржа BTC-e, которую, как утверждает американская прокуратура, россиянин контролировал.

Как ранее писал 5-tv.ru, Александр Винник был арестован по запросу США в Греции в июле 2017 года. В Штатах его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег при помощи криптовалютной биржи, россиянину грозит до 20 лет тюрьмы. Вашингтон третий год добивается экстрадиции Винника. Того же добиваются Россия и Франция, где бизнесмену также заочно предъявлены обвинения в мошенничестве. Сам Винник заявляет, что никаких законов не нарушал. Сообщалось также, что в греческой тюрьме россиянина пытались убить.