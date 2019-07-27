В Башкирии патологоанатом расстрелял мужчину, требовавшего выдать тело его жены

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Инцидент произошел в в центральной районной больнице Белорецка.

Фото : www.globallookpress.com

В Башкирии врач-патологоанатом применил оружие, отбиваясь от пьяного посетителя морга. Как сообщает URA.RU со ссылкой на «Вести-Башкортостан», инцидент зафиксирован в центральной райбольнице Белорецка.

По информации издания, 50-летний мужчина пришел в состоянии алкогольного опьянения и потребовал выдать ему тело скончавшейся супруги. Когда посетителю в просьбе было отказано, мужчина начал драться. В результате 56-летнему врачу-патологоанатому пришлось открыть огонь из травматического пистолета. Сразу же после происшествия медик позвонил в полицию.

Согласно показаниям врача, ему пришлось сделать три выстрела, только после этого пьяный мужчина утихомирился.

Известно, что безутешного вдовца с ранениями увезли в больницу. Ведется следствие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о шокирующем убийстве в Раменском. Молодая женщина была зарезана средь бела дня на детской площадке, на глазах своей пятилетней дочери.

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