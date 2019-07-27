Двое военнослужащих Росгвардии пострадали на несанкционированной акции в Москве

Двое военнослужащих Росгвардии получили травмы во время дежурства на незаконном митинге в Москве. Об этом заявили в пресс-службе национальной гвардии.

«Сегодня в ходе обеспечения общественного порядка двое военнослужащих Росгвардии получили ожоги глаз от распыления перцового газа неизвестными на несанкционированной акции в Москве», — говорится в распространенном сообщении.

По информации Росгвардии, военнослужащим оказана медицинская помощь, состояние их здоровья не вызывает опасений.

В сообщении также отмечается професиональность и согласованность действий росгвардейцев и сотрудников полиции. В рамках своих полномочий правоохранители в ыполняли задачи по обеспечению общественной безопасности, несмотря на различные провокационные действия участников незаконного митинга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что участники несанкционированной акции в Москве прорвали оцепление и распылили газ.