Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве

, 22:31 Фото 443

В последнее время студентке медвуза поступали анонимные письма.

Фото : ТАСС/Katie Collins

Тело девушки-блогера с перерезанным горлом, помещенным в чемодан, нашли в одной из квартир на улице Пырьева на западе Москвы.

Instagram @katti_loves_life

Как стало известно 5-tv.ru, родители Екатерины не могли с ней связаться и попросили квартиросъемщика дочери открыть им дверь.

Девушка, которая училась в одном из столичных медицинских вузов, была обнаружена без одежды.

Как сообщила одна из однокурсниц погибшей Марина Никитина, Екатерине и ее знакомым неизвестные рассылали письма, в которых утверждалось, что она еще со школьных лет якобы продолжает оказывать интимные услуги.

«Я последнее время видела, что она очень сильно изменилась. Ничего не могу точно сказать, но была такая информация, мне она сама писала, что, мол, кому-то не дает покоя ее личная жизнь. Явно кому-то она очень не нравилась. Я восприняла это как детский лепет — завистники всегда бывают», — рассказала однокурсница.

5tv.ru

Екатерина часто публиковала посты в соцсетях — у нее в подписчиках около 80 тысяч человек. Судя по ее фото, она часто путешествовала за границу.

Ранее в Петербурге нашли тело женщины со сломанной шеей у парадной одного из домов.

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