Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве

Тело девушки-блогера с перерезанным горлом, помещенным в чемодан, нашли в одной из квартир на улице Пырьева на западе Москвы.
Как стало известно 5-tv.ru, родители Екатерины не могли с ней связаться и попросили квартиросъемщика дочери открыть им дверь.
Девушка, которая училась в одном из столичных медицинских вузов, была обнаружена без одежды.
Как сообщила одна из однокурсниц погибшей Марина Никитина, Екатерине и ее знакомым неизвестные рассылали письма, в которых утверждалось, что она еще со школьных лет якобы продолжает оказывать интимные услуги.
«
Екатерина часто публиковала посты в соцсетях — у нее в подписчиках около 80 тысяч человек. Судя по ее фото, она часто путешествовала за границу.
Ранее в Петербурге нашли тело женщины со сломанной шеей у парадной одного из домов.