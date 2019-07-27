Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве

Тело девушки-блогера с перерезанным горлом, помещенным в чемодан, нашли в одной из квартир на улице Пырьева на западе Москвы.

Instagram @katti_loves_life

Как стало известно 5-tv.ru, родители Екатерины не могли с ней связаться и попросили квартиросъемщика дочери открыть им дверь.

Девушка, которая училась в одном из столичных медицинских вузов, была обнаружена без одежды.

Как сообщила одна из однокурсниц погибшей Марина Никитина, Екатерине и ее знакомым неизвестные рассылали письма, в которых утверждалось, что она еще со школьных лет якобы продолжает оказывать интимные услуги.

« Я последнее время видела, что она очень сильно изменилась. Ничего не могу точно сказать, но была такая информация, мне она сама писала, что, мол, кому-то не дает покоя ее личная жизнь. Явно кому-то она очень не нравилась. Я восприняла это как детский лепет — завистники всегда бывают », — рассказала однокурсница.

5tv.ru

Екатерина часто публиковала посты в соцсетях — у нее в подписчиках около 80 тысяч человек. Судя по ее фото, она часто путешествовала за границу.

Ранее в Петербурге нашли тело женщины со сломанной шеей у парадной одного из домов.