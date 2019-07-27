Тело женщины со сломанной шеей нашли у парадной одного из домов в Петербурге

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Инцидент произошел 26 июля в Красносельском районе Северной столицы. Полиция ведет расследование.

Фото : www.globallookpress.com

Тело женщины со сломанной шеей нашли у парадной одного из домов на улице Отважных в Красносельском районе Петербурга. Инцидент произошел утром 26 июля.

Местный житель вышел во двор к своему автомобилю и увидел у скамейки лежащую в неестественной позе незнакомую женщину. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили на теле погибшей множественные синяки, предварительно установлено, что у пострадавшей сломана шея. На виде женщине 35-40 лет, документов при ней не обнаружено.

Картину случившегося в короткие сроки установить не удалось, так как во дворе дома отсутствует видеонаблюдение. Ведется расследование.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Башкирии патологоанатом расстрелял мужчину, требовавшего выдать тело его жены.

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Тело женщины со сломанной шеей нашли у парадной одного из домов в Петербурге

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