Американский сериал «Рассказ служанки» продлили на четвертый сезон

Третий сезон фантастического сериала «Рассказ служанки», снятого по культовой книге канадской писательницы Маргарет Этвуд, еще не подошел к концу. Однако стриминговый сервис Hulu уже сообщил фанатам о продолжении проекта на четвертый сезон.

Сюжет книги Маргарет Этвуд исчерпал себя еще на втором сезоне. Сразу после этого критики стали оценивать сериал более сдержанно. Ходили слухи о прекращении съемок. Однако Hulu утверждает — «Рассказ служанки» — до сих пор один из самых прибыльных проектов на платформе. Об этом пишет Variety.

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Американский сериал с Элизабет Мосс в главной роли в 2017 году был признан лучшей ТВ-драмой по оценкам жюри «Эмми» и получил «Золотой глобус» как лучший сериал.

О подробностях сюжета и дате выхода на экраны четвертого сезона пока не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первые кадры новых серий культового мультфильма «Рик и Морти» попали в сеть.