Восстановление Аниты Цой после травмы займет три недели — медики

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В ближайшее время артистка будет прихрамывать. О полном выздоровлении можно будет говорить через три-четыре месяца.

Фото : © РИА Новости / Евгений Одиноков

На восстановление Аниты Цой уйдет не меньше трех недель, сообщают врачи. Певица травмировала ноготь большого пальца ноги на фестивале «Жара» в Баку. Цой отвезли в больницу на скорой, дежурившей на мероприятии.

Медики отмечают, что артистка в ближайшее время будет прихрамывать. Передвигаться она сможет с посторонней помощью. Цой необходимо носить специальную повязку, пока не отрастет новый ноготь. Это произойдет через три-четыре месяца, говорят врачи, работавшие на месте происшествия, пишет Teleprogramma.pro.

Певица сорвала ноготь, зацепившись им за лестницу, когда уже заканчивала проход по ковровой дорожке. Директор знаменитости снимала все на видео. По словам Аниты, это был не пиар, запись хотели показать докторам, чтобы те точно определили, какая помощь требуется артистке.

Гороскоп на 27 июля: Рыбы, избавьтесь от скелетов прошлого

Несмотря на травму, Цой планирует 27 июля выступить на фестивале «Жара» в Баку. Однако несколько следующих ее выступлений остаются под вопросом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анита Цой переживает из-за стремительного набора веса.

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