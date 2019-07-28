Солистки группы «Фабрика» не хотят превращаться в квартет

Продюсер «Фабрики» — Игорь Матвиенко — объявил о кастинге на роль новой вокалистки в музыкальном коллективе. При этом состав группы уже полный: Ирина Тонева, Саша Попова, и «новенькая» Антонина Клименко. Солистки против того, чтобы их трио стало квартетом.

«Мы надеемся, что наша группа не станет квартетом, а останется трио» , — поделилась Попова.

При этом «старожилы» коллектива уверяют — новая вокалистка Антонина Клименко им очень нравится, и они уже сработались. Однако кастинг для участия в группе, устроенный продюсером, заставляет задуматься о судьбе Клименко. Певица тоже принимает в нем участие. Попова и Тонева верят — она победит.

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Кастинг в музыкальный коллектив стартовал 1 июня. По правилам конкурса, талантливым исполнительницам нужно спеть на камеру русскоязычную песню, а также исполнить любой из хитов «Фабрики». Только после учета результатов народного голосования, Игорь Матвиенко примет окончательное решение о составе группы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Саша Савельева официально объявила об уходе из группы «Фабрика».