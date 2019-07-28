Видео: внучка Машкова харизматично зачитала рэп в машине под песню Карди Би

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Девятилетняя девочка зажигательно исполнила трек хип-хоп дивы.

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Фото, видео : Instagram @masha_mashkova_official

Мать девятилетней внучки Владимира Машкова — Стефании — опубликовала в Instagram забавное видео. Мария Машкова запечатлела, как малышка зажигательно подпевает в машине хип-хоп диве Карди Би. При этом девочка дополняет пение модными танцевальными движениями, которые используют в своих клипах популярные рэперы.

«Одна из моих любимых песен из подборки Фани. В песне предоставляется полный список того, что должна любить настоящая женщина. Ну, там: доллары, бриллианты, Balenciaga…» — подписала видео с дочкой Мария Машкова.

Поклонники пришли в восторг от харизмы и непосредственности маленькой Стефании. Многие подписчики отметили — девочке прямая дорога на сцену театра или в кино.

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«Обожаю! Я уже ее фанат»;

«Вот деду радость на старость!»

«Сгусток харизмы! Видео с ее участием можно смотреть нон-стоп»;

«Похоже, доче прямая дорога на сцену, все необходимое в ней присутствует»;

«Мимика огонь!» — восхищаются фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Машков рассказал о своем самом большом страхе.

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