Видео: внучка Машкова харизматично зачитала рэп в машине под песню Карди Би

Мать девятилетней внучки Владимира Машкова — Стефании — опубликовала в Instagram забавное видео. Мария Машкова запечатлела, как малышка зажигательно подпевает в машине хип-хоп диве Карди Би. При этом девочка дополняет пение модными танцевальными движениями, которые используют в своих клипах популярные рэперы.

«Одна из моих любимых песен из подборки Фани. В песне предоставляется полный список того, что должна любить настоящая женщина. Ну, там: доллары, бриллианты, Balenciaga…» — подписала видео с дочкой Мария Машкова.

Поклонники пришли в восторг от харизмы и непосредственности маленькой Стефании. Многие подписчики отметили — девочке прямая дорога на сцену театра или в кино.

«Богиня!»: Нюша опубликовала фото в элегантном купальнике на фоне моря

«Обожаю! Я уже ее фанат»;

«Вот деду радость на старость!»

«Сгусток харизмы! Видео с ее участием можно смотреть нон-стоп»;

«Похоже, доче прямая дорога на сцену, все необходимое в ней присутствует»;

«Мимика огонь!» — восхищаются фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Машков рассказал о своем самом большом страхе.