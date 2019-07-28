Мадонна разместила в Instagram снимки репетиции своего нового шоу. 60-летняя певица, не стесняясь, опубликовала фото, на котором страстно обнимает партнера по танцам. Молодой человек полулежит на стуле, а звезда в сексуальном черном платье обнимает его.

«Вы думаете, что я сумасшедшая!» — подписала пост знаменитость.

Поклонники пришли в восторг от чувственного снимка со своим кумиром. К тому же, на фото видно — Мадонна в прекрасной физической форме. Знаменитость выглядит свежо и подтянуто.

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«Я не думаю. Я знаю это. Вот почему я люблю тебя!»

«Вы сумасшедшая и замечательная королева!»

«О Боже, да, я люблю! Это сумасшествие является одним из моих любимых!»;

«Королева!»

«Потрясающе, как всегда», — уверяют певицу фолловеры.

Мадонна скоро отправится в мировой тур со своим новым альбомом — Madame X. Выступление легендарной поп-дивы можно будет увидеть уже в сентябре 2019 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 22-летняя дочь Мадонны готовится к свадьбе.