Актриса, озвучившая Минни Маус, скончалась в США

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Расси Тейлор, говорящая голосом подруги Микки Мауса, умерла в возрасте 75 лет.

Фото : www.globallookpress.com /Clinton Wallace

Голливудская актриса Расси Тейлор скончалась 28 июля в США. Об этом сообщает издание Daily Star.

Известность артистке принесла озвучка в мультфильме про Микки Мауса. Голосом Тейлор говорила Минни Маус — любимая подруга мультипликационного героя. С 1986 году больше никто не мог озвучивать эту героиню кроме Расси.

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Также актриса участвовала в озвучке «Симпсонов». Ее голосом говорил ботаник Мартин Принс и блондинки с фиолетовыми волосами — Шерри и Терри, а также студент из Германии Утер.

Роли в кино не принесли ей большую популярность, однако Тейлор с лихвой реализовывала себя в озвучивании мультфильмов.

Она умерла в возрасте 75 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти Рутгера Хауэра.

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Гороскоп на 28 июля: Раки, остерегайтесь недоброжелателей

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