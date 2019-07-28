Актриса, озвучившая Минни Маус, скончалась в США

Голливудская актриса Расси Тейлор скончалась 28 июля в США. Об этом сообщает издание Daily Star.

Известность артистке принесла озвучка в мультфильме про Микки Мауса. Голосом Тейлор говорила Минни Маус — любимая подруга мультипликационного героя. С 1986 году больше никто не мог озвучивать эту героиню кроме Расси.

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Также актриса участвовала в озвучке «Симпсонов». Ее голосом говорил ботаник Мартин Принс и блондинки с фиолетовыми волосами — Шерри и Терри, а также студент из Германии Утер.

Роли в кино не принесли ей большую популярность, однако Тейлор с лихвой реализовывала себя в озвучивании мультфильмов.

Она умерла в возрасте 75 лет.

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