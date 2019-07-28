Легендарный боксер Чавес стал жертвой уличных грабителей

Хулио Сезар Чавес старший — легендарный мексиканский боксер — подвергся вооруженному ограблению в Мехико. Бандиты угрожали спортсмену огнестрельным оружием. Об этом сообщает RT.

Гороскоп на 28 июля: Раки, остерегайтесь недоброжелателей

57-летний боксер находился в компании приятеля Хорхе Пенье. Злоумышленники направили на мужчин оружие и заставили расстаться с драгоценностями: часами и дорогими украшениями. После ограбления бандиты скрылись. Полиция ведет поиски преступников.

На счету у Хулио Сезар Чавес старшего 115 боев, из которых 107 закончились победой мексиканца. Боксер завоевал титул чемпиона мира в трех весовых категориях. Однажды Чавес выступал на ринге против Кости Цзю и проиграл.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-чемпион мира по боксу погиб в ДТП в США.