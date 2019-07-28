Фото: на ком женился 26-летний внук Грейс Келли

, 7:53 Фото 240

Престолонаследник Монако взял в супруги подруг детства.

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Фото, видео : Instagram @rosa_clara ,ТАСС /JB Autissier

Луи Дюкре — внук актрисы Грейс Келли и сын монакской принцессы Стефании — женился 27 июля. В жены престолонаследник выбрал давнюю подругу — Мари Шевалье. Церемония бракосочетания молодоженов прошла в мэрии, потом молодая пара обвенчалась в Кафедральном соборе Святого Николая. Об этом сообщает Starhit.

Instagram @rosa_clara

На свадьбе 26-летнего Луи Люкре присутствовала его мать Стефания, принцесса Каролина, младшие сестры престолонаследника, князь Альбер II и другие представители правящего дома Монако.

Невеста была одета в длинное белое платье люксового свадебного бренда Rosa Clara. Именно представители компании опубликовали фото молодой четы в Instagram. Пара решила — их свадьба не станет достоянием общественности. Видеосъемка на празднестве была запрещена.

Гороскоп на 28 июля: Раки, остерегайтесь недоброжелателей

Источники утверждают, что Луи Дюкре познакомился со своей возлюбленной во время учебы в университете. Пара официально заявила о романтических чувствах друг к другу четыре года назад. Предложение руки и сердца монакский престолонаследник сделал своей избраннице во время отдыха во Вьетнаме зимой 2018 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что принцесса Монако тайно крестила сына накануне своей свадьбы.

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Гороскоп на 28 июля: Раки, остерегайтесь недоброжелателей

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